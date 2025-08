Bilancio e Finanziaria assessorato dell’Economia avvia procedure per redigere la bozza

È stata diramata oggi la circolare a firma dell’assessore all'Economia, Alessandro Dagnino, e del ragioniere generale, Ignazio Tozzo, con la quale viene avviato il procedimento per la redazione del Bilancio per il triennio 2026-2028 e conseguentemente della legge di Stabilità regionale.L’atto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Sicilbanca chiude il bilancio 2024 con un utile di 11 milioni: "Il nostro impegno è rivolto a sostenere l'economia reale" - L'assemblea dei soci di Sicilbanca, riunitasi ieri a Caltanissetta sotto la presidenza di Giuseppe Di Forti, ha approvato il bilancio d'esercizio 2024, che si chiude con un utile netto di 11 milioni di euro.

Musk torna ad attaccare la legge di bilancio di Trump: “Distruttiva per l’economia americana” - Il disegno di legge combina tagli fiscali, nuove misure su sicurezza e immigrazione e drastiche revisioni a programmi sociali

Parificazione del bilancio regionale: pesano sanità , trasporto pubblico ed economia in affanno - Una “economia abbastanza in linea con la media nazionale, che è di crescita moderata (0,7%). Questa ha risentito della contenuta dinamica dei consumi e della fiacchezza degli investimenti privati”, ma con un andamento dell’attività economica che “ha evidenziato una performance negativa.

