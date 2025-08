Bilancio comunale ad Avellino Festa dà i numeri | la stoccata di Giordano | Il re è veramente nudo

Con una nota diffusa pubblicamente, l’ex consigliere comunale di minoranza Nicola Giordano (Partito Democratico) ha ricostruito le criticità legate alla gestione del bilancio del Comune di Avellino. Al centro del suo intervento, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e le sue ricadute. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Bilancio comunale ad Avellino, Festa dà i numeri: la stoccata di Giordano: «Il re è veramente nudo»

Avellino, bilancio al Comune: il disavanzo aumenta di quattro milioni - Il rendiconto su cui è caduta l'amministrazione guidata da Laura Nargi, è stato approvato dalla segretaria generale del Comune, Maria ... Secondo ilmattino.it

Giordano e Ambrosone: Chi contesta il Bilancio l'ha anche scritto - Serve chiarezza politica quanto tecnica, dice Giordano: «Il bilancio, pur essendo cristallizzato, certifica una spesa che potenzialmente può essere realizzata. Da ilmattino.it