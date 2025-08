Il consiglio comunale di Osimo ieri è stato chiamato alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento del bilancio, comprendo in primis il buco della Asso pari a 639mila euro. "Per evitare che anche l’esercizio finanziario del 2025 chiuda in perdita, con la variazione di bilancio si opera in modo strutturale, e non contingente, un riequilibrio economico dei corrispettivi dei servizi che la Asso svolge per il Comune di Osimo: questo comporta lo stanziamento di 555mila sia per l’anno 2025, che per il 2026 e 2027 – ha detto la sindaca Michela Glorio -. Per quanto riguarda la società Osimo Servizi, nell’ambito del contratto per la gestione del colore, il Comune riconoscerà per il 2025 una somma ulteriore di 135mila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bilancio, arriva il sostegno alle Partecipate: fondi alla Asso in difficoltà e a Osimo servizi