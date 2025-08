Biglietti Atalanta Juve Trofeo Bortolotti | fasi di vendita info utili come e dove acquistare i tagliandi dell’ultima amichevole estiva dei bianconeri

Biglietti Atalanta Juve Trofeo Bortolotti: ecco tutti i dettagli per acquistare i tagliandi dell’ultima amichevole estiva dei bianconeri. Attraverso il proprio sito ufficiale, l’ Atalanta ha reso noti tutti i dettagli per i biglietti dell’amichevole con la Juve, valida per il Trofeo Bortolotti e in programma sabato 16 agosto. L’ultima amichevole della preseason 202526 dell’Atalanta sarà più di un semplice test di prestigio: sabato 16 agosto i nerazzurri ospiteranno la Juventus allo stadio di Bergamo nell’incontro valido per l’assegnazione del XXVI Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, la coppa intitolata ai due storici presidenti atalantini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Biglietti Atalanta Juve Trofeo Bortolotti: fasi di vendita, info utili, come e dove acquistare i tagliandi dell’ultima amichevole estiva dei bianconeri

In questa notizia si parla di: amichevole - atalanta - biglietti - juve

Amichevole Atalanta, ad agosto si vola in Germania per affrontare una big. Il comunicato - Amichevole Atalanta, ad agosto si vola in Germania per affrontare il Lipsia Alla Red Bull Arena di Lipsia, l’Atalanta fa tappa per affrontare i padroni di casa del RB Lipisa, sabato 2 agosto, in un’amichevole dal sapore di Champions League.

Atalanta, seconda amichevole in Germania: si affronterà il Colonia ad agosto. Ecco il comunicato UFFICIALE - Atalanta, amichevole in Germania: seconda partita ad agosto contro il Colonia. Il comunicato UFFICIALE Altro giro, altra amichevole per l’Atalanta che in Germania incontrerà il Colonia.

Dal Lipsia al Colonia: l’Atalanta rimane in Germania anche per la seconda amichevole della preseason - Dopo quello con il Lipsia del 2 agosto, si disputerà in Germania anche il secondo test-match internazionale della preseason 2025/2026 dell’Atalanta.

16 agosto: appuntamento a Bergamo con l’Atalanta!; -Juventus per il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti; Trofeo Bortolotti, Atalanta-Juve al Gewiss Stadium sabato 16 agosto alle 20.45.

Prezzi biglietti amichevole Atalanta-Juve: tutto sui tagliandi del match di Bergamo - Manca meno di un mese all'inizio ufficiale della Serie A e i club italiani sono al lavoro per approcciare il campionato nel modo giusto. tag24.it scrive

Atalanta-Juventus: Amichevole nel Trofeo Achille e Cesare Bortolotti a Bergamo - Il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti vedrà Atalanta e Juventus sfidarsi sabato 16 agosto a Bergamo. Scrive calcioin.it