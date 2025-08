Biden contro Trump | Sono giorni bui fa del suo meglio per smantellare la Costituzione

L’ex presidente Joe Biden ha affermato giovedì che “questi sono giorni bui ” negli Stati Uniti, accusando l’amministrazione di Donald Trump di “fare del suo meglio per smantellare la Costituzione” con l’aiuto del Congresso controllato dai repubblicani e della Corte Suprema. “Il nostro futuro è letteralmente in gioco”, ha avvertito Biden in un discorso alla convention dell’Ordine Nazionale degli Avvocati a Chicago. Biden si è detto orgoglioso dei giudici di sua nomina e ha condannato gli studi legali e i media che si piegano alle pressioni. “I politici assistono con gioia alla deportazione di immigrati di lunga data, strappati alle proprie famiglie “, ha detto ancora Biden. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Biden contro Trump: "Sono giorni bui, fa del suo meglio per smantellare la Costituzione"

In questa notizia si parla di: biden - trump - sono - giorni

Trump contro Springsteen: «Invadente, idiota, prugna secca che ha sostenuto Biden. Stia zitto» - Il Presidente Usa risponde al cantautore che durante un concerto aveva detto: «La mia America è nelle mani di un'amministrazione corrotta, incompetente e traditrice»

Springsteen contro Trump, il Presidente lo attacca e insulta Biden: “Corrotto, prugna secca” - Nuovo scontro tra musica e politica alla Casa Bianca virtuale: Donald Trump è esploso di rabbia contro il leggendario cantautore Bruce Springsteen, “colpevole” di aver criticato il Presidente durante un suo recente concerto in Gran Bretagna.

Usa, Donald Trump insulta Bruce Springsteen: «Invadente, idiota, prugna secca che ha sostenuto il truffaldino Joe Biden» - Donald Trump torna all’attacco, stavolta prendendo di mira Bruce Springsteen. Il presidente americano ha pubblicato un post dai toni furiosi su Truth Social in risposta a dichiarazioni critiche espresse dal cantautore durante un concerto in Gran Bretagna, a Manchester, in occasione della prima data del suo tour europeo Land of Hope and Dreams.

DONALD JOHN TRUMP Sta facendo impazzire il mondo con i dazi. C'è chi lo vede come il miglior Presidente di sempre e chi come il peggiore mai visto. Sta... Vai su Facebook

Biden contro Trump: Sono giorni bui, fa del suo meglio per smantellare la Costituzione; Biden contro Trump: «Sono giorni bui, fa del suo meglio per smantellare la Costituzione»; Ucraina, Trump: Quello che sta facendo la Russia è disgustoso.

Biden contro Trump: «Sono giorni bui, fa del suo meglio per smantellare la Costituzione» - (LaPresse) L'ex presidente Joe Biden ha affermato giovedì che “questi sono giorni bui” negli Stati Uniti, accusando l'amministrazione di Donald Trump di “fare del suo meglio per smantellare la Costitu ... Scrive msn.com

Prezzo farmaci, Trump a Big Pharma: 60 giorni per abbassarli in linea con mercati esteri - Trump invia lettere ai CEO delle principali aziende farmaceutiche: 60 giorni per applicare il prezzo più basso nei programmi pubblici. Come scrive farmacista33.it