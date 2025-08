Biciclette abbandonate firmata l’ordinanza per rimuoverle

Anche il comune di Monteprandone dichiara guerra alle biciclette abbandonate in ogni dove lungo le strade da lungo tempo. Per migliorare il decoro urbano, garantire la sicurezza dei pedoni e assicurare una migliore fruibilitĂ degli spazi pubblici, il sindaco Sergio Loggi ha firmato un’ordinanza che dispone la rimozione delle biciclette abbandonate o non piĂą utilizzabili su tutto il territorio comunale. Saranno portate via le biciclette non funzionanti o incomplete, quelle legate a pali, cartelli stradali, arredi urbani o monumenti, quelle che ostacolano i marciapiedi, passaggi pedonali o ciclabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biciclette abbandonate, firmata l’ordinanza per rimuoverle

