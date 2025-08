biblioteca malatestiana nuova illuminazione per sala piana e lapidario

La Sala piana e il Corridoio lapidario nel’ala antica della Biblioteca Malatestiana saranno interressate da un intervento di riqualificazione dell’illuminazione che prevede la sostituzione delle vecchie lampade alogene con nuovi impianti. L’obiettivo è garantire un migliore controllo del clima (le alogene provocano inalzamento della temperatura dannoso per i volumi), risparmio energetico e anche migliore comfort visivo per i visitatori. L’amministrazione comunale chiarisce in una nota che sii tratta di interventi che verranno eseguiti integralmente da Energie per la CittĂ , che dal 2011 si occupa di tutte le attivitĂ strumentali all’Ente in ambito energetico e non solo, quali i servizi e funzioni per l’uso razionale dell’energia e il risparmio energetico e attivitĂ nel campo delle energie rinnovabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

