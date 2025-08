Bibliocabina nel mirino Rubati i libri di tutti | Saccheggio continuo

La bibliocabina di via Volturno a Brugherio (centro Edilnord) è stata saccheggiata da ignoti che hanno prelevato quasi tutti i libri. Si parla di 80100 testi tra narrativa, storia, filosofia divulgativa, messi a disposizione dei cittadini gratuitamente. "So per certo che non è l’unica volta - spiega Daniele Mignosi, titolare di “ usatopoli.it ”, che l’ha allestita nel 2023 - gli abitanti della zona mi hanno raccontato di avere visto giĂ nei giorni scorsi una ragazzo e una ragazza prelevare una quantitĂ massiccia di libri. Adesso ho lasciato il mio recapito, perchĂ© se avessero bisogno di venderli a un eventuale mercatino dell’usato, possono contattarmi e sarò lieto di aiutarli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

