Il difensore del Napoli, Sam Beukema, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio, parlando del suo approdo in azzurro e fornendo curiosi aneddoti. A seguire le sue principali parole. Le parole di Beukema. «In questi giorni appena tocco il letto non esistono videogiochi o Netflix, crollo subito. Conte ci sta facendo lavorare duro, ma è giusto così. Il mio arrivo? Il mister mi ha telefonato, ha dimostrato di conoscermi quasi meglio di me, sono cose che ti restano. In camera sono con Marianucci, la scelta è stata dello staff ma lo conoscevo giĂ da avversario. Ci siamo sfidati anche in semifinale di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Beukema: «Sono ancora nella chat del Bologna. Italiano mi ha migliorato molto»