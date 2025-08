Bertolucci | Berrettini si è infilato in un cul-de-sac deve capire la vera natura delle sue difficoltà

Come vi abbia raccontato nei giorni scorsi, Matteo Berrettini ha deciso di rinunciare al Masters 1000 di Cincinnati inanellando il quarto forfait consecutivo. Il 29enne romano – notoriamente perseguitato da guai fisici – sembrerebbe aver perso anche quella forza mentale che lo ha sempre spinto ad andare avanti nonostante le avversitĂ . Sul suo futuro, adesso, aleggiano forti dubbi e le prossime settimane si prospettano cruciali per il prosieguo di carriera. Proprio su questo argomento si è soffermato Paolo Bertolucci, ex tennista ed oggi commentatore, nel suo ultimo editoriale per La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

