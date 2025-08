Con quella stessa dieci sulla schiena, Baggio si è ripreso la maglia della Nazionale, segnando il suo record di gol in una singola stagione, e Signori, sempre con la stessa, ha vissuto al suo interno una seconda giovinezza, portando il Bologna ad un soffio dal punto più alto d’Europa. Bernardeschi proverà ad unire entrambi i punti, vestendo il rossoblù col numero che più gli si addice, per estro, talento e fantasia. E anche perché, andarli a scovare oggi i numeri dieci, razza ormai estinta in un pallone che si evolve premiando sempre di più il fisico e sempre meno la creatività . Sul primo Berna ci sta lavorando: i tre anni in MLS al Toronto in parte pesano, in parte però, perché sul resto ha assicurato che il gap, almeno a livello atletico e di ritmo, è ormai colmato col nostro campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bernardeschi si riaccende. "A Bologna ritrovo il fuoco. Voglio andare ai Mondiali. Qui anche per Italiano»