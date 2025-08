Bergamo non si ferma all’alt e scappa sulla circonvallazione In casa oltre 400 grammi di hashish | arrestato

L’INTERVENTO. È successo nel pomeriggio del 30 luglio. L’uomo era già stato fermato nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, non si ferma all’alt e scappa sulla circonvallazione. In casa oltre 400 grammi di hashish: arrestato

In questa notizia si parla di: bergamo - ferma - scappa - circonvallazione

Lecco-Bergamo ferma. In arrivo 253 milioni - La luce in fondo al tunnel della Lecco – Bergamo. Sostiene di intravvederla il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, che annuncia un investimento di oltre 253 milioni di euro per un’opera che avrebbe dovuto essere pronta nel 2014 e che invece non lo sarà prima del prossimo decennio, a Giochi invernali di Milano – Cortina 2026 non solo ampiamente cominciate ma abbondantemente superate, sebbene si tratti di un’infrastruttura olimpica.

La Roma si ferma a Bergamo (2-1), Sulemana blinda il piazzamento Champions dell'Atalanta - ATALANTA-ROMA 2-1 MARCATORI: 9'pt Lookman, 32'pt Cristante, 31'st Sulemana. ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi 6.

Bergamo, blackout ferma la citta: semafori e condizionatori spenti da più di 12 ore - A preoccupare è lo stop improvviso ai semafori, che rende molto più pericolosa la circolazione di veicoli e pedoni, così come lo stop ai condizionatori e ai ventilatori.

Bergamo, non si ferma all’alt e scappa sulla circonvallazione. In casa oltre 400 grammi di hashish: arrestato.

Bergamo, non si ferma all’alt e scappa sulla circonvallazione. In casa oltre 400 grammi di hashish: arrestato - L’uomo era già stato fermato nei giorni precedenti. Lo riporta ecodibergamo.it

Bergamo, non si ferma all'alt della Polizia locale e fugge lungo la circonvallazione: in casa nascondeva la droga, arrestato - Il 30 luglio, la Polizia locale di Bergamo è stata impegnata in una serie di operazioni che hanno portato all’arresto di due persone e al deferimento di altri due soggetti, uno dei quali minorenne. Riporta bergamo.corriere.it