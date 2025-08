Bergamo Montelungo e Colleoni da ex caserme a studentati e aule | 3,5 milioni all’Università dalla Regione

Bergamo, 1 agosto 2025 – Arrivano i fondi per dare avvio al progetto di rigenerazione urbana col recupero delle e x caserme Montelungo e Colleoni di Bergamo, destinate a diventare edfifici a servizio dell’UniversitĂ cittadina, tra studentati, parcheggi, aule, spazi commerciali. Dopo la posa simbolica della prima pietra il 10 luglio scorso, Regione Lombardia ha erogato 3,5 milioni di euro a favore dell' UniversitĂ degli Studi di Bergamo. Prima tranche di 15 milioni. Si tratta della prima tranche del contributo regionale complessivo di 15 milioni di euro destinato al progetto che, complessivamente costerĂ circa 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, Montelungo e Colleoni da ex caserme a studentati e aule: 3,5 milioni all’UniversitĂ dalla Regione

Università e appartamenti, così le ex caserme di Bergamo si trasformano Via ai lavori per la rigenerazione della Montelungo e della Colleoni: sorgeranno anche uno studentato, una piazza e spazi commerciali. Intervento da 80 milioni di euro Vai su X

