Beppe Barra voce e cuore di Napoli L’arte più magica oltre la musica

FOLLONICA (Grosseto) "Si tenesse vint’anne.". No, quel periodo della vita lo ha conosciuto un po’ di tempo fa, ma quando si dice che spesso l’età anagrafica non è gemella di quella biologica allora probabilmente lui ne è la prova provata. E sarà questo che continuerà a dimostrare anche stasera salendo sul palco del teatro Le Ferriere, a Follonica, per una delle date clou del ’Grey Cat Jazz Festival’. Peppe Barra, 81 anni ’timbrati’ la scorsa settimana, porterà quindi la sua arte e la sua magia con le quali promette come sempre di incantare il pubblico. "Il grande maestro della tradizione musicale partenopea – spiegano gli organizzatori – ripropone i suoi più grandi successi in uno spettacolo che attraversa la sua straordinaria carriera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

