Benzina e diesel sono più cari in Italia rispetto alla media europea

L’Italia è tra i Paesi più cari d’Europa per quanto riguarda la benzina. Lo attestano i dati ufficiali della Commissione europea, che hanno rilevato nel mese di luglio un aumento del 2% e del 4% in confronto al mese precedente, rispettivamente per benzina e diesel. Ma ciò che pagano effettivamente gli italiani è ben superiore alla media europea. Stando ai dati, nel nostro Paese per la benzina si spende il 6% in più rispetto alla media europea, addirittura il 7% in più per il diesel. Queste percentuali collocano l’Italia al quarto posto per la benzina e al quinto per il diesel tra gli Stati più costosi dell’Unione Europea I prezzi per la benzina. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Benzina e diesel sono più cari in Italia rispetto alla media europea

