Benvenuto Thaddeus il bambino nato dal più vecchio embrione congelato | era conservato dal 1994

Negli Stati Uniti √® nato un bambino da un embrione che √® stato conservato a partire dal 1994, dunque per circa 31 anni. √ą il pi√Ļ vecchio in assoluto ad essere stato utilizzato con successo in una procedura di procreazione assistita. La storia del piccolo Thaddeus. 🔗 Leggi su Fanpage.it

