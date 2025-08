benvenuto agosto immagini da condividere

L’estate entra nel vivo con Agosto, l’ottavo mese dell’anno che vedrĂ tantissimi italiani concedersi un periodo di meritato relax. C’è chi, per motivi di lavoro o a causa delle ristrettezze economiche, sarĂ costretto a rinunciarvi e si rimboccherĂ le maniche per assicurare a se stesso ed alle persone care un futuro migliore. Significato e origini, da sexitilis ad Augustus:. Come luglio anche agosto dura 31 giorni con una festivitĂ , Ferragosto, il 15 agosto, da cerchiare in rosso ed una serie di ricorrenze significative come la notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Anticamente era chiamato sextilis ma l’ottavo mese fu rinominato Augustus  dal Senato romano, nell’anno 8 a. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

