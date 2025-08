Benevento bimbo trasportato d’urgenza al Santobono con elisoccorso

Tempo di lettura: < 1 minuto Un bimbo, ricoverato d’urgenza al San Pio di Benevento per problemi neurologici, è stato trasportato attorno alle 23 della serata di giovedì 31 luglio al Santobono di Napoli mediante il servizio di eliambulanza della Regione Campania. Il piccolo, a seguito di una probabile crisi epilettica, era stato stabilizzato nel Reparto di Pediatria dell’ospedale beneventano e poi avviato al ricovero presso il grande ospedale pediatrico partenopeo. A quanto si è appreso, le condizioni del piccolo sarebbero in via di miglioramento. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, bimbo trasportato d’urgenza al Santobono con elisoccorso

In questa notizia si parla di: benevento - bimbo - trasportato - urgenza

Volo d'urgenza a Roma per salvare una bambina, protagonista il medico sannita Enrico Iannace; Cervinara. Si schianta in moto contro un'auto e muore. Ferito il figlio di 12 anni; Carmela Uliano morta a 25 anni in ospedale a Benevento, aperta l’indagine.

Bimbo di 5 anni travolto da un'auto, trasportato d'urgenza in ospedale - Momenti di paura in Valdaora dove un bambino di cinque anni è stato investito da un'auto. Lo riporta ildolomiti.it

Bimbo sviene per colpo di calore, trasportato al Pronto Soccorso del ... - Trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santobono di Napoli. Da fanpage.it