Benedetta Rossi operata la scoperta che l’ha portata in ospedale | Fatevi controllare

La food blogger marchigiana Benedetta Rossi ha rivelato ai suoi oltre 5 milioni di follower su Instagram di aver affrontato un intervento chirurgico alla tiroide. L’annuncio è arrivato con qualche giorno di ritardo rispetto all’operazione, avvenuta lunedì scorso. La spiegazione ai fan sul messaggio in ritardo. «Vi racconto sempre tutto, anche se, questa volta lo faccio con un po’ di ritardo, semplicemente perché non vi volevo far preoccupare», ha scritto Benedetta Rossi nel post che ha accompagnato una foto dal letto d’ospedale, molto diversa dalle immagini della sua cucina a cui i follower sono abituati. 🔗 Leggi su Open.online