Benedetta Rossi operata il messaggio dall’ospedale e l’invito ai follower | Fate i controlli

C’è una foto che ha colpito il cuore dei suoi oltre cinque milioni di follower, ed è diversa da tutte quelle che Benedetta Rossi ha pubblicato finora. Niente farina sulle mani, nessun impasto da raccontare, nessuna cucina casalinga sullo sfondo. Solo lei, stesa su un letto d’ospedale, con un cerotto evidente sul collo e quello sguardo tenero e rassicurante che non ha mai perso, nemmeno nei momenti piĂą difficili. La food blogger piĂą amata d’Italia ha scelto come sempre di essere sincera e trasparente: sì, ha affrontato un intervento delicato, e sì, ora sta meglio. Ma soprattutto: ha voluto condividere l’esperienza per lanciare un messaggio importante. 🔗 Leggi su Dilei.it

