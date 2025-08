Benedetta Rossi operata | Brutto nodulo alla tiroide

Fermo, 1 agosto 2025 - "Ciao a tutti! Eccomi qui, un po’ acciaccata e con un bel cerotto sul collo, ma sto bene. Vi racconto sempre tutto, anche se, questa volta lo faccio con un po’ di ritardo, semplicemente perchĂ© non vi volevo far preoccupare". Benedetta Rossi, food blogger fermana, ha pubblicato un post su Instagram per aggiornare i propri follower su una questione di salute che la riguarda, nella foto sorride da un letto di ospedale e si vede un cerotto sul collo. "Lunedì scorso ho affrontato un intervento chirurgico - scrive Rossi -. Da qualche settimana avevo scoperto di avere un brutto nodulo alla tiroide e per questo mi sono dovuta operare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

