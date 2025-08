Benedetta Rossi, celebra cuoca, food blogger e conduttrice tv, ha pubblicato un post in cui spiega di essere stata operata. Scopriamo insieme come sta e l’importante messaggio di prevenzione che ha lanciato. Benedetta Rossi operata, la food blogger pubblica uno scatto dal letto d’ospedale: come sta ora. Benedetta Rossi, cuoca famosissima sui social e conduttrice di ‘ Fatto in casa da Benedetta ‘, ha deciso di condividere con i suoi 5 milioni di follower quanto le è accaduto. In un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram ha postato due foto: una di lei in un letto d’ospedale e una a casa, con un cerotto sul collo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Benedetta Rossi operata: “Avevo un brutto nodulo alla tiroide. Fate controlli regolari”. Come sta?