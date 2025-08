Beko, varata la legge. Oggi assemblea dei lavoratori sul futuro del sito.

Nella settimana che ha messo le basi per delineare il (possibile e auspicabile) futuro di Beko, ieri la nuova puntata si è svolta alla Camera, dove è stata approvata la conversione del decreto legge industria che comprende anche le misure per i lavoratori senesi. Questa mattina ci sarĂ un incontro con la giunta, in particolare il vicesindaco Michele Capitani, e con il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, che hanno seguito da vicino l’operazione che ha portato al coinvolgimento di Invitalia nell’acquisto dello stabilimento. Prima dell’incontro, previsto per le 11.30, alle 10.30 si svolgerĂ un’assemblea dei lavoratori davanti al presidio, per la presentazione degli atti di indirizzo per la costituzione della nuova societĂ che gestirĂ il sito industriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

