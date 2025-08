Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 2 all’8 agosto? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo a momenti di fortissima tensione. Al centro dei riflettori troveremo Bill, che parlando con Liam gli rivelerĂ di essere felice con la madre di Luna. Il magnate si sta innamorando, o anche stavolta si tratterĂ di qualche piano elaborato per un motivo al momento sconosciuto, proprio come accadde con Sheila? Trame settimanali Beautiful: la confessione di Bill a Liam. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful, trame settimanali dal 2 all’8 agosto 2025: Bill si innamora di Poppy Nozawa?