Beach Academy da record Quasi 250 gli iscritti alla rassegna a firma M&G

Quella che si è conclusa domenica scorsa a Lideo di Fermo, organizzata dalla M&G Scuola Pallavolo insieme a tante altre società della provincia, è la più grande Beach Academy di volley giovanile delle Marche. In tal senso i numeri non mentono mai e raccontano di 240 iscritti, record assoluto nei diciotto anni di manifestazione, tra ragazze e ragazze. Tanto lavoro tecnico in campo ma guai a limitarsi solo a quello perché, fin dal mini-volley, si creano interazioni e amicizie, anche arrivando da società differenti, riuscendo a condividere la passione del volley sulla sabbia, non guardando solo al risultato ma al divertimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Beach Academy da record. Quasi 250 gli iscritti alla rassegna a firma M&G

In questa notizia si parla di: beach - academy - record - iscritti

Yuasa si prepara per la stagione 2025: Beach Academy e nuovi arrivi - Giorni importanti quelli che stanno trascorrendo anche in casa Yuasa, giorni nei quali si lavora durissimo in vista della prossima su moltissimi aspetti, da quello logistico-organizzativo a quello economico.

Successo per la Beach Tennis Academy al torneo "Start Season at Bussola" - Con l’arrivo della Primavera è già tempo di tornei di beach tennis sulla spiaggia. Splendido primo fine settimana outdoor e numerose medaglie per la Beach Tennis Academy nello " Start Season at Bussola " torneo organizzato in modo impeccabile dalla associazione Beach Tennis Toscana Event.

Beach volley Academy. Si va verso i 250 iscritti - E’ la diciottesima edizione della Beach Volley Young Academy organizzata dalla M&G Scuola Pallavolo in collaborazione con tante altre realtà pallavolistiche della provincia come Montegiorgio Volley, Pallavolo Grotta 50, Pallavolo Fermo, Scuola di Pallavolo Fermana, Emmont Volley, Teen Volley Academy Rapagnano, Pallavolo Azzurra Academy e Monte Urano Volley.

FLUXORECORD con @dole_ita La serata dedicata alla community di Fluxo sta arrivando! Quest’anno abbiamo una grande novità , grazie a #Dole, nuovo Official Sponsor di #Fluxo, Fluxo Record sarà ancora più divertente! Tutti gli iscritti potranno ritirar Vai su Facebook

Yuasa Beach Academy. Ecco tutti i vincitori; Beach Volley Young Academy 2025, nuovo record di iscrizioni; La beach academy è maggiorenne. Grande festa Yuasa a Lido di Fermo.

Beach Academy da record. Quasi 250 gli iscritti alla rassegna a firma M&G - Presenti a bordo campo per la kermesse che compie diciotto anni anche i dirigenti del club e alcuni dei giocatori pronti alla Superlega. Secondo msn.com

Yuasa Beach Academy. Ecco tutti i vincitori - Quasi duecento ragazzi si sono sfidati sulla sabbia nella cornice del torneo organizzato dalla galassia Grottazzolina, davanti ai giocatori di Superlega. Si legge su msn.com