Bcp di Torre del Greco via libera dell’assemblea all’aumento di capitale e all’ingresso di nuovi soci

Via libera dell’assemblea straordinaria dei Soci della Banca di Credito Popolare alle modifiche allo statuto e all’aumento di capitale per far entrare i nuovi soci: Athora Italia, Net Insurance, Banca Popolare del Cassinate e Banca Popolare di Lajatico. L’operazione avverrà tramite azioni di finanziamento da 9 milioni e l’emissione di un Bond AT1 (per un valore complessivo di 8 milioni) anch’esso già sottoscritto da soci finanziatori. Tale operazione “permette alla Bcp di accelerare la crescita e aumentare la qualità dei servizi offerti grazie all’ingresso di nuovi partner in qualità di soci finanziatori conservando intatta la natura popolare e autonoma della banca. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Banca di Credito Popolare, via libera soci al bilancio 2024: utile di 4,68 milioni di euro - Via libera dei soci della Banca di Credito Popolare (Torre del Greco) al bilancio 2024  chiuso con un  utile  di 4,68 milioni destinato per 4,4 milioni alla riserva statutaria.

Porto di Genova, via libera dal ministero: la Compagnia Unica cresce di 100 soci - Via libera dal ministero dei Trasporti al provvedimento che autorizza l’ingresso di 100 soci per la Compagnia Unica del porto di Genova, deliberato alla fine del mese scorso dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale di Genova-Savona

Compagnia Unica, via libera dal Mit a 100 nuovi soci 'speciali' - Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via libera al piano di assunzioni presentato dalla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie (Culmv) di Genova, autorizzando l'inserimento di 100 nuovi soci 'speciali' tra i 18 e i 28 anni.

ok aumento di capitale da soci Mfe per prosieben - MediaForEurope ha ottenuto il via libera dell’assemblea straordinaria all’aumento del capitale autorizzato fino a 191,7 milioni di euro, dando al consiglio di amministrazione la facoltà di emetter ... Riporta informazione.it

Dai soci di Ferragni via libera all'aumento da 6,4 milioni - Via libera in assemblea all'aumento di capitale da 6,4 milioni di Fenice, la società titolare dei marchi di Chiara Ferragni. Come scrive ansa.it