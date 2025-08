Bbc e Bsc Big Mat nuove date dei playoff Prime due gare fissate per il 12 e 13 agosto

Cambiano le date dei playoff per le due squadre maremmane di baseball. Sia il Bbc Grosseto che il Bsc Big Mat Grosseto hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale e giocheranno rispettivamente con il San Marino e la Fortitudo Bologna, due squadre complicate e che hanno iniziato il torneo con ben altri obiettivi rispetto a quelli delle formazioni grossetane. Anche se adesso si azzera tutto e dunque anche i team maremmani possono sperare nelle semifinali. Decisi dalla Fibs i calendari delle partite che inizieranno dunque tra due settimane. Il Bbc Grosseto giocherĂ allo ’Jannella’ il 12 e il 13 agosto e il 17, il 18 e il 19 (le ultime due eventuali) si giocheranno al ’Serravalle’ di San Marino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bbc e Bsc Big Mat, nuove date dei playoff. Prime due gare fissate per il 12 e 13 agosto

Il Bsc Big Mat Grosseto invece giocherà le prime due gare in trasferta, al 'Gianni Falchi' di Bologna, il 12 e il 13 agosto.

