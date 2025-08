Bayern morto a 6 anni il figlio di Sven Ulreich

È morto ad appena sei anni il piccolo Len, figlio del portiere del Bayern Monaco Sven Ulreich. Il decesso, ha spiegato il calciatore in un post su Instagram, è avvenuto dopo una “ lunga e grave malattia “. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sven Ulreich (@svenulreichoffiziell) “È con profonda tristezza che annunciamo oggi che nostro figlio Len è mancato alcune settimane fa dopo una lunga e grave malattia – si legge nel messaggio firmato da Ulrich e dalla moglie Lisa – La decisione di rendere pubblica questa notizia è incredibilmente difficile per noi, ma è un passo importante per noi come famiglia, per fare chiarezza con chi ci circonda e con il pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bayern, morto a 6 anni il figlio di Sven Ulreich

