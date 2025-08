Baveno al via a settembre i lavori nelle ex serre di Villa Fedora

Partiranno a fine settembre i lavori di riqualificazione delle ex serre di Villa Fedora a Baveno.Ad annunciarlo √® il sindaco Alessandro Monti: "Finalmente si parte con un intervento che ammonta, in totale tra lavori e spese tecniche, a 550mila euro, e che completa il progetto complessivo di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

