Le parole di Martin Baturina, nuovo rinforzo del Como su cosa lo ha convinto a sposare il progetto dei lariani Un talento purissimo, già nel giro della nazionale croata e con gol pesanti in Champions League nel suo curriculum. Martin Baturina è il grande colpo estivo del Como, l’investimento da 25 milioni di euro che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Baturina Como: «Fàbregas mi ha convinto, il suo calcio è il migliore. L’Europa? Vedremo. Su Modric vi dico questo. E quel gol al Milan…»

Como, vicino l'accordo con Baturina della Dinamo Zagabria: chiesti 30 milioni - Il Como punta sempre più in alto. Dopo aver trattenuto Cesc Fabregas, che ha sposato in toto il progetto dei lariani, la società lombarda sta.

Serie A: Como, in arrivo il fantasista croato Baturina. Vicino il primo colpo per Fabregas - Blindato il tecnico Cesc Fabregas dall’assalto dell’Inter, e in attesa di capire le intenzioni del Real Madrid su Nico Paz, l’ambizioso Como è pronto a battere i primi colpi sul mercato.

Como, ecco il regalo dal mercato per Fabregas dopo il no all’Inter: si tratta di Baturina - Como, il nuovo rinforzo per Cesc Fabregas è Marko Baturina: ecco il calciatore che piace ai lariani per il centrocampo Marko Baturina è vicino a un trasferimento che potrebbe vederlo rinforzare la trequarti del Como, guidata dall’esperienza di Cesc Fabregas.

Il mercato del Como ad oggi, 3 luglio 2025: Baturina Addai Jesus Rodriguez Nicolas Kuhn ? Álvaro Morata ? Malick Thiaw Da qui a qualche anno quanto può arrivare lontano secondo voi