Basta minori L’Asp si dedica agli anziani

Chiude la comunitĂ educativa per minori "La strada dei colori". L'Asp Basso Lodigiano ha deliberato la chiusura della struttura, attiva dal 2021, per il 1° ottobre. Accoglie 10 minori stranieri non accompagnati, tra i 14 e i 17 anni, alcuni impegnati in percorsi scolastici e altri con borse lavoro (i Comuni ne pianificheranno il ricollocamento). La decisione, presa all'unanimitĂ dal consiglio di indirizzo, nasce dalla volontĂ di destinare risorse alla realizzazione di appartamenti protetti per anziani parzialmente autosufficienti, un servizio con liste d'attesa. "Oggi molti anziani finiscono direttamente in Rsa, ma spesso non è il passaggio intermedio giusto" spiega il direttore Enrico Dusio.

