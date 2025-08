Basket Marco Sodini | Viaggio U18 tutt’altro che finito Credo che traspaia la nostra felicità di giocare insieme

L’Italia Under 18 prosegue il momento molto felice delle giovanili azzurre in quest’estate 2025. La squadra allenata da Marco Sodini è in semifinale degli Europei di categoria, e affronterĂ la Spagna. Si tratta di una squadra con un percorso simile, dal momento che in tutti e due i casi la sola parola utilizzabile è: dominio sulle avversarie. Coach Sodini, ai microfoni della FIP, non dimentica il fatto che questo risultato parte da lontano: “ Questa semifinale è il frutto di un percorso lungo, l’onda lunga di un progetto iniziato mesi fa monitorando in tutta Italia centinaia di atleti. Detto questo, smaltita la comprensibile euforia al termine della vittoria con la Serbia, ci siamo immediatamente ricentrati su quanto accadrĂ nei prossimi giorni, perchĂ© è chiaro a tutti noi che il viaggio sia tutt’altro che finito “. 🔗 Leggi su Oasport.it

