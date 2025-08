Basket l’Italia U18 sfida la Spagna per l’accesso alla finale | chi sono i giocatori iberici da temere

In attesa di vivere il grande appuntamento della nazionale maggiore con gli Europei, continua la magica estate delle nazionali giovanili del basket italiano. Dopo lo storico titolo europeo dell’Under 20, anche l’Under 18 sta facendo sognare in Serbia nella rassegna continentale, dominando proprio nei quarti di finale contro i padroni di casa per 95-66. Una vittoria che ha proiettato gli azzurrini a giocarsi la semifinale contro la Spagna. Un’Italia davvero straordinaria quella di coach Marco Sodini, trascinata da uno strepitoso Diego Garavaglia, che sta viaggiando a quasi diciassette punti e ad oltre otto rimbalzi di media a partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, l’Italia U18 sfida la Spagna per l’accesso alla finale: chi sono i giocatori iberici da temere

Europeo U18: Italia show a Belgrado, Serbia travolta 95-66. Azzurri in semifinale contro la Spagna - Una prestazione dominante nella Stark Arena spinge i ragazzi di Sodini tra le migliori quattro d’Europa. Lo riporta sportface.it

Europei U18, Italia-Serbia 95-66: gli Azzurrini sono in semifinale con la Spagna - L'Italia torna tra le prime quattro d'Europa raggiungendo le semifinali grazie alla netta vittoria sulla Serbia per 95- Da eurosport.it