Basket la moglie di Danillo Gallinari morsa da uno squalo | è incinta ferita profonda

La moglie di Danilo Gallinari è stata attaccata e morsa da uno squalo nelle acque di Isla Verde, spiaggia di Porto Rico dove il cestista si trova per disputare la finale del campionato nazionale. L’ex giornalista Eleonora Boi avrebbe riportato una profonda ferita alla coscia destra ed è stato trasportata in ospedale. Secondo quanto riferiscono le prime informazioni provenienti dai media locali, la donna non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni sarebbero stabili. Occorre precisare che è incinta del terzo figlio. Il giocatore è stato convocato dal CT Gianmarco Pozzecco in vista degli Europei, ma ha dovuto rinunciare al training camp di Folgaria proprio perché impegnato nel campionato nazionale di Portorico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, la moglie di Danillo Gallinari morsa da uno squalo: è incinta, ferita profonda

