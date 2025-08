Basket | Eleonora Boi rassicura tutti La moglie di Danilo Gallinari | Io e il mio bambino stiamo bene

Arrivano aggiornamenti confortanti sul fronte di Eleonora Boi. La moglie di Danilo Gallinari, com’è noto, era stata attaccata da uno squalo: la notizia è stata riportata nelle prime ore del mattino italiano dai media di Porto Rico ed è poi rimbalzata ovunque. I due si trovano lì perché Gallinari è al momento impegnato con i Vaqueros de Bayamon per giocare la finale del campionato locale. Queste le parole affidate a Instagram: “ Little mermaid from Sardinia 1 Baby tiburón de Puerto Rico 0. È stato il giorno più brutto della mia vita, forse aveva ragione mia nonna Nella quando diceva “su mari esti traitori”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Eleonora Boi rassicura tutti. La moglie di Danilo Gallinari: “Io e il mio bambino stiamo bene”

