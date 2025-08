Barriera nascondeva 24 chili di cocaina nella camera da letto | arrestato 49enne

Nei giorni scorsi, la polizia ha arrestato un catanese 49enne per detenzione di cocaina. In particolare, a seguito di attivitĂ info-investigativa sono state apprese precise informazioni su un uomo che, presso la sua abitazione, avrebbe potuto detenere significativi quantitativi di cocaina. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Beccato con cocaina, hashish e marijuana: arrestato un minorenne a Santa Marinella - Santa Marinella, 9 maggio 2025 – I carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno condotto un’operazione di controllo del territorio mirata alla prevenzione e al contrasto del traffico di stupefacenti.

Pogliano Milanese, dosi di cocaina e proiettili in casa: arrestato un 31enne - Pogliano Milanese (Milano) -Â Nascondeva dosi di cocaina nel portaoggetti dell'auto e in casa, mentre nell'armadio della camera da letto aveva cartucce e proiettili di fucile.

Crema, 19 chili di droga nascosti sul tetto: arrestato 23enne, in casa cocaina, hashish e soldi in contanti - A Crema, un giovane di 23 anni è stato arrestato per spaccio. Sequestrati 19 kg di droga destinati alla provincia.

