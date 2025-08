Bari esplosione in un appartamento a Corato | grave una ragazzina di 11 anni

A Corato, in provincia di Bari, c’è stata un’ esplosione in un appartamento, causata da una bombola di gpl e seguita da un incendio. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai vigili del fuoco presenti sul posto: si tratta di una ragazzina di 11 anni e di una donna di 42 anni. Bimba di 11 anni in gravi condizioni. La piccola, secondo quanto apprende LaPresse, è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Bari. Anche la donna si trova nella stessa struttura. La bambina, secondo quanto finora accertato, non era a casa sua, ma in vacanza con i genitori. Al momento dell’esplosione si trovava nell’abitazione della 42enne che è una amica di famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bari, esplosione in un appartamento a Corato: grave una ragazzina di 11 anni

Bari, esplosione in un appartamento a Corato: grave una ragazzina di 11 anni - A Corato, in provincia di Bari, c'è stata un'esplosione in un appartamento, causata da una bombola di gpl e seguita da un incendio. Riporta lapresse.it

Corato (Bari), esplode una bombola di gas in un appartamento: due ferite - Le fiamme sono divampate nell’abitazione al piano terra di via San Vito, dove una bambina di 11 anni, di nazionalità svizzera, era in vacanza con i genitori, ospite di un'amica di famiglia di 42 anni, ... Si legge su tg24.sky.it