Barcellona l’ammutinamento dello spogliatoio in difesa di Ter Stegen | È il nostro capitano ci guida lui La dirigenza prova a scaricare il portiere tedesco ma la squadra si schiera compatta Le parole di Gavi e De Jong

Barcellona, l’ammutinamento dello spogliatoio dopo le polemiche su Ter Stegen. Ecco cosa è successo Una vera e propria rivolta, un ammutinamento dello spogliatoio contro le decisioni della dirigenza. In casa Barcellona è scoppiato il caso Marc-André ter Stegen. Come riportato dalla stampa – un pezzo interessante c’è su Footmercato, il club, alle prese con i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Barcellona, l’ammutinamento dello spogliatoio in difesa di Ter Stegen: «È il nostro capitano, ci guida lui». La dirigenza prova a scaricare il portiere tedesco, ma la squadra si schiera compatta. Le parole di Gavi e De Jong

