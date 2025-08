È Daniele Barbetti, presidente di Federalberghi Valdichiana e Chianciano Terme, a prendere oggi il ruolo di protagonista nel rilanciare la richiesta di far tornare il Frecciarossa a Chiusi-Chianciano Terme, con una nuova proposta politica: un’alleanza tra Chiusi e Arezzo: "È una questione turistica e di sviluppo. Questa non è solo una richiesta per un treno in più. Chiusi è una stazione strategica per il turismo e l’economia della Valdichiana", afferma Barbetti. Già in passato la linea era stata arricchita da questa soluzione "Quella fermata ha dimostrato che la domanda esiste — prosegue —. Adesso dobbiamo avere il coraggio di chiedere che il Frecciarossa fermi tutto l’anno". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barbetti: "Rebus treni, giusto rilanciare Chiusi"