Bandiere in consiglio per la Palestina

Con bandiere e cartelli sono arrivati in centro, a Bagnone e hanno partecipato al consiglio comunale. Una delegazione di cittadini, alcuni giorni fa, ha inviato un documento all’amministrazione, chiedendo di inserire all’ordine del giorno dell’assemblea un punto sul riconoscimento dello Stato della Palestina. Alcuni comuni lunigianesi, come Filattiera, Fivizzano, Tresana, lo hanno giĂ fatto, adesso alcuni residenti bagnonesi vorrebbero la stessa cosa. "Purtroppo non è stato così - hanno detto - e la nostra richiesta non è stata inserita all’ordine del giorno del consiglio comunale". E così ieri pomeriggio si sono sistemati davanti all’ingresso, in attesa dei consiglieri e poi sono entrati in consiglio per dare una testimonianza silenziosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bandiere in consiglio per la Palestina

In questa notizia si parla di: bandiere - consiglio - palestina - alcuni

Bandiere Palestina in aula Consiglio comunale a Napoli - Tempo di lettura: 2 minuti Un gruppo di manifestanti pro Palestina è entrato nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino dove è in corso il Consiglio comunale di Napoli.

Flash Mob per Gaza, bandiere palestinesi in Consiglio regionale: "Interrompere scambi con Israele" - Un flash mob con bandiere palestinesi rovesciate per condannare l'azione militare israeliana a Gaza. La manifestazione di protesta è stata organizzata questa mattina davanti all'ingresso della sede del Consiglio regionale della Puglia, in via Gentile, a Bari.

Flash mob davanti alla Regione, bandiere palestinesi rovesciate: mozione pro Palestina in Consiglio - Bandiere palestinesi rovesciate nel flash mob tenutosi questa mattina davanti all’ingresso della sede del Consiglio regionale della Puglia, per condannare in maniera ferma lo sterminio della popolazione palestinese, ma anche per testimoniare che, in questo particolare momento storico, sono.

CERVO: LA BANDIERA DELLA PALESTINA SUL MOLO AL CENTRO DI UN CASO POLITICO, IL SINDACO CONVOCA UN CONSIGLIO COMUNALE AD HOC Vai su Facebook

Cervo: la bandiera della Palestina sul molo al centro di un caso politico, il sindaco convoca un consiglio comunale ad hoc https://imperiapost.it/760754/cervo-bandiera-palestina-caso-politico-sindaco-convoca-consiglio-comunale… Vai su X

Bandiere in consiglio per la Palestina; Cervo: la bandiera della Palestina al centro di un caso politico, il sindaco convoca un consiglio comunale ad hoc; Sennori, il Consiglio comunale condanna il genocidio e riconosce lo Stato di Palestina.

Cervo: la bandiera della Palestina sul molo al centro di un caso politico, il sindaco convoca un consiglio comunale ad hoc - A seguito dell'iniziativa molto apprezzata dai più ci sarebbero state anche critiche e addirittura minacce di denunce per abbandono di rifiuti e occupazione abusiva di suolo demaniale ... Riporta imperiapost.it

Il Consiglio Comunale di Mamoiada approva una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina - Il Consiglio Comunale di Mamoiada (NU) ha approvato ieri, 30 luglio 2025, una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina e di solidarietà nei ... Lo riporta pressenza.com