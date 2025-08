Banco BPM governo accelera per operazione con Mps e Mediobanca e l' arrocco contro i francesi di Crédit Agricole - RUMORS

Dalle informazioni raccolte da Il Giornale d'Italia, il governo riattiva il tavolo tecnico su Mps-Banco BPM per creare un terzo polo bancario nazionale e contrastare l’avanzata di Crédit Agricole, sempre più vicina alla soglia dell’Opa La partita sul sistema bancario italiano è tutt’altro che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Banco BPM, governo accelera per operazione con Mps e Mediobanca e l'arrocco contro i francesi di Crédit Agricole - RUMORS

Unicredit-Banco Bpm, Conte: “Golden power sì ma governo spieghi perché” - (Adnkronos) – Se il governo usa il golden power per porre dei paletti all’offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm, deve farlo spiegando chiaramente le “finalità” dell’intervento.

Unicredit ritira l’offerta su Banco Bpm, l’accusa sul Golden Power voluto dal governo: «Troppa incertezza che non giova a nessuno» - Il consiglio di Amministrazione di UniCredit annuncia il ritiro dell’offerta per Banco Bpm, in quanto la condizione relativa all’autorizzazione Golden Power non è soddisfatta.

Banco BPM, Crédit Agricole pronta all'acquisizione di Piazza Meda: l'istituto francese già verso il 30%, Gavalda sonda il CdA e il Governo - RUMORS

Borsa, Europa mista e Piazza Affari prosegue in negativo. A Milano corre Banco Bpm dopo la scalata di Crédit Agricole.