Banca Ifis utile semestrale a 93,7 milioni di euro | confermata la solidità e la redditività

Banca Ifis ha approvato i risultati consolidati del primo semestre 2025. L'utile netto si è attestato a 93,7 milioni di euro, un valore sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente, al netto dei costi non ricorrenti legati all'acquisizione di illimity Bank. Il Consiglio di Amministrazione ha confermato sinergie stimate in 75 milioni di euro e una dividend policy in linea con il precedente Piano Industriale. Crescita e acquisizioni strategiche. L'utile netto è il risultato di una solida performance commerciale e della resilienza del settore Npl. Il margine di intermediazione si attesta a 351 milioni di euro, in calo rispetto ai 374,5 milioni di euro del primo semestre 2024, per via di un'evoluzione meno favorevole dei tassi di riferimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

