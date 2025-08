Banca Ifis utile semestrale a 87,1 milioni Prosegue la crescita

Banca Ifis chiude il primo semestre del 2025 con un utile netto di 87,1 milioni di euro, che salirebbe a 93,7 milioni escludendo i costi straordinari legati all'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) su illimity Bank. Il risultato è sostanzialmente in linea con quello dello stesso periodo del 2024. Il margine di intermediazione si attesta a 351 milioni di euro, in calo rispetto ai 374,5 milioni registrati a giugno 2024. In dettaglio, il contributo maggiore arriva dal Settore Commercial & Corporate Banking con 173,1 milioni, seguito dal Settore Npl con 156,6 milioni. Il calo rispetto all’anno precedente è dovuto principalmente alla contrazione dell’area Factoring e alla riduzione dei proventi della tesoreria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Banca Ifis, utile semestrale a 87,1 milioni. Prosegue la crescita

In questa notizia si parla di: milioni - banca - ifis - utile

Banca di Anghiari e Stia. Utile da 4 milioni e mezzo - di Claudio Roselli Un utile di esercizio di 4 milioni e 547.341, 52 euro: è questo il risultato dell’attività 2024 della Banca di Stia Credito Cooperativo, con approvazione del bilancio nel corso della recente assemblea dei soci.

Banca di Credito Popolare, via libera soci al bilancio 2024: utile di 4,68 milioni di euro - Via libera dei soci della Banca di Credito Popolare (Torre del Greco) al bilancio 2024  chiuso con un  utile  di 4,68 milioni destinato per 4,4 milioni alla riserva statutaria.

Banca Popolare di Sondrio colloca con successo un covered bond da 500 milioni - Banca Popolare di Sondrio annuncia di aver collocato con successo presso investitori istituzionali, italiani ed internazionali, una nuova emissione di covered bond per un importo benchmark pari a 500 milioni di euro e durata di 5 anni.

Banca Ifis completa l’affondo su illimity e compra Euclidea Sim. Nel semestre utile a 93,7 milioni; Banca Ifis, utile semestrale a 87,1 milioni. Prosegue la crescita; Banca Ifis completa acquisizione Illimity e avvia valutazione spin off asset non core.

Banca Ifis, utile semestrale a 87,1 milioni. Prosegue la crescita - Nel primo semestre del 2025, Banca Ifis ha registrato risultati solidi e in linea con le attese, nonostante un contesto operativo caratterizzato da alcune complessità straordinarie, come l’operazione ... Secondo msn.com

Banca Ifis fa doppietta: completa l’acquisizione su illimity e firma quella di Euclidea Sim. Utile semestrale stabile - out sull’opas su Illimity Bank, preparando la fusione e il delisting della challenger bank di Passera ... Si legge su msn.com