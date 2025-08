Ballando con le Stelle 2025 Andrea Delogu nel cast | seconda Vip ufficiale

Ballando con le Stelle 2025 inizia a prendere forma. Dopo tante voci, ecco arrivare le prime conferme. La seconda concorrente ufficiale dell’amatissimo programma condotto da Milly Carlucci è Andrea Delogu. Andrea Delogu a Ballando 2025. In queste ore l’account Instagram di Ballando con le Stelle e di Andrea Delogu è stato preso d’assalto. È stato infatti pubblicato un video in collaborazione, che conferma la partecipazione della celebre conduttrice. La clip è un breve lancio pubblicitario, che vede Delogu ricevere una telefonata da parte di Milly Carlucci in persona. Viene così annunciata la sua partecipazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

