Prima il comitato di cittadini in audizione e adesso un ordine del giorno della maggioranza (approvato) per cercare di ridare fiato a Balanzano, anche sei bisognerĂ avere parecchia pazienza. Ieri infatti è stata approvata all’unanimitĂ in Commissione Urbanistica la proposta che riguarda viabilitĂ e sicurezza di quella parte del capoluogo. Intanto è stato chiesto un impegno alla Giunta per rendere Strada del Piano (lato via G. Benucci) realmente funzionale allo sviluppo di forme di mobilitĂ sostenibile alternativa a quella veicolare. Poi la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in prossimitĂ della Scuola dell’Infanzia e della ex Scuola elementare (sede di numerose associazioni). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Balanzano Interventi su strade e sicurezza. Proposta ok, ma servirà ancora pazienza