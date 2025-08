Bagni sicuri | con il giubbotto salvagente per i cani l’estate è ancora più divertente

Cani sicuri e felici anche in acqua? C’è un accessorio indispensabile per l’estate, soprattutto se si decide di partire per le vacanze al mare, in barca o al lago con i propri amici a quattro zampe. Si tratta del giubbotto salvagente, un oggetto che può essere utile anche per quelli che sanno già nuotare, perché gli permette di fare meno fatica e li sostiene nel galleggiamento. Ci sono tantissimi modelli in commercio, da quelli più classici a quelli più fantasiosi, basta scegliere il più adatto al proprio pelosetto e poi vivere con lui (o lei) esperienze indimenticabili. I migliori giubbotti salvagente per cani da provare. 🔗 Leggi su Dilei.it

