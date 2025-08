Bagaglio troppo grande? Passeggera lo incastra a forza per evitare il sovrapprezzo | il video è virale

Sta spopolando sui social un video diventato virale su TikTok, in cui una giovane passeggera si cimenta in una vera e propria “lotta” contro il misuratore per bagagli a mano di una compagnia aerea. L’obiettivo? Evitare un sovrapprezzo da ben 200 euro. Il filmato, caricato il 23 luglio, ha raggiunto 15 milioni di visualizzazioni. Le immagini, registrate all’aeroporto durante un volo Vueling da Parigi a Londra, mostrano la ragazza al banco del check-in mentre, con forza e determinazione, cerca in tutti i modi di far entrare la sua valigia nel rigido misuratore in metallo. La scena è accompagnata da una didascalia ironica che recita: "Non mollare mai, almeno non per 200 euro". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

