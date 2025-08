Azione e l’arte dell’accontentarsi | il riavvio delle centrali a carbone per limitare i danni dei dazi

Di fronte all'immobilismo del governo e alla consapevolezza dei danni che i dazi di Trump potrebbero provocare all'economia italiana, Carlo Calenda corre in soccorso del governo. La sua proposta prevede un ribasso dei costi in bolletta per aziende e famiglie attraverso il riavvio di due centrali a carbone, quelle meno inquinanti, fino al 2038. Un passo indietro rispetto al piano di phase out dal carbone italiano, che dimostra come le tariffe maggiorate di The Donald influenzino piĂą settori di quelli finora immaginati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

