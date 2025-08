"La coerenza non si indossa a giorni alterni". Così Azione replica a Massimiliano Fraticelli, ex segretario provinciale del partito di Calenda, che ieri era uscito allo scoperto nel sostenere la corsa di Gianni Giuli nella lista civica Marchigiani per Acquaroli. Nel farlo aveva sparato a zero su Azione che – parole di Fraticelli – "a livello territoriale non esiste". "Apprendiamo con sorpresa, ma non senza rammarico – scrivono in una nota Ivo Costamagna, presidente di Azione Macerata, Stefano Vallesi, segretario e Leonardo Piermattei e Alessio Botticelli, vice segretari –, le dichiarazioni di Massimiliano Fraticelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Azione bacchetta Fraticelli: "È coerente a giorni alterni"