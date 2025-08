Axa compra Prima i francesi si prendono il 51% del gruppo italiano

Axa, la compagnia assicurativa francese, ha finalizzato l’acquisizione di Prima, il gruppo italiano specializzato nell’assicurazione diretta. Secondo i termini dell’accordo, la francese acquisirà il 51% della società per 500 milioni di euro. Il completamento dell’operazione avverrà entro la fine del 2025. Da Axa si dicono soddisfatti di rafforzare la posizione nel mercato italiano. L’acquisizione infatti permetterà di raddoppiare le dimensioni del business auto del gruppo Axa in Italia e del canale di distribuzione diretta. Axa si prende il 51% di Prima. I francesi mettono le mani su Prima Assicurazioni, il gruppo italiano specializzato nell’assicurazione diretta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Axa compra Prima, i francesi si prendono il 51% del gruppo italiano

